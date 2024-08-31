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  4. Şanlıurfa’da bulundu! Böylesine çok nadir rastlanıyor! Koşar halde betimlemişler…

Şanlıurfa’da bulundu! Böylesine çok nadir rastlanıyor! Koşar halde betimlemişler…

31.08.2024 12:09
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Türkiye topraklarından çıkan tarihi eserlere bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa’dan gelen haber heyecan yaratırken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Karahantepe'deki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karahantepe'nin, Neolitik Çağ'ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak tarihin derinliklerine ışık tuttuğunu, Taş Tepeler projesinin dünya tarihine ışık tutmaya devam ettiğini belirtti.

Karahantepe'deki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığı bilgisini veren Bakan Ersoy, "Şanlıurfa'mızda ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Neolitik Kongresi öncesinde ulaşılan eser, nadir örneklerden biri olarak döneminin sanat anlayışını yansıtıyor. Bu eşsiz eseri gün ışığına kavuşturan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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5Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa eşek koşu
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