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Şanlıurfa'da bulundu! Ekipler harekete geçti, patlayıcı madde imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2020 16:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/YPG’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlattığı operasyonda konserve kutusu içerisinde kayalıklar altında bir kilo plastik patlayıcı ele geçirdi.

Şanlıurfa'da bulundu! Ekipler harekete geçti, patlayıcı madde imha edildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/YPG’nin faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Suriye’nin Rasulayn bölgesinde icra edilen Barış Pınarı Harekatına katılan birliklere yönelik terör örgütü mensuplarının eylem yapma arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Harekete geçen jandarma ekipleri, Ceylanpınar-Viranşehir karayolu üzerinde yapılan arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyete sırasında bir kayanın altına gizlenmiş şüpheli siyah spor çanta tespit edildi. Uzman ekip tarafından yapılan kontrolde konserve kutusu içerisinde üzeri siyah poşetle izole bantla sarılı vaziyette yaklaşık bir kilogram ağırlığında uzaktan kumanda tertibatıyla patlamaya hazır hale getirilmiş parça tesirli plastik patlayıcı madde, patlayıcı düzeneği ile birlikte ele geçirildi.

PATLAYICI MADDE İMHA EDİLDİ

Patlayıcı madde, jandarma ekiplerince yerinde imha edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa PKK

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