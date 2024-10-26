Şanlıurfa'da can pazarı! 2 çocuk balkondan atlayarak yangından kurtuldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda dün akşam iddiaya göre, binanın 3’üncü katında elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı.
Kısa sürede tüm evi saran alevler, iki çocuğun balkonda mahsur kalmasına neden oldu.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye ekipleri gelmeden önce dumandan etkilenen çocuklar, vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu.
Çocukların yangından kaçmak için balkondan atlayışları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(DHA)