Şanlıurfa'da can pazarı! 2 çocuk balkondan atlayarak yangından kurtuldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda dün akşam iddiaya göre, binanın 3’üncü katında elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı.

2 ÇOCUK BALKONDA MAHSUR KALDI

Kısa sürede tüm evi saran alevler, iki çocuğun balkonda mahsur kalmasına neden oldu.

BATTANİYEYE ATLAYARAK KURTULDULAR

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye ekipleri gelmeden önce dumandan etkilenen çocuklar, vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Çocukların yangından kaçmak için balkondan atlayışları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır