Şanlıurfa'da can pazarı! 3'üncü kattan kendilerini attılar: "Yapma yapma..."

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın 3’üncü katında elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler, bir genç kız ve çocuğun balkonda mahsur kalmasına neden oldu.

CAN PAZARI: "YAPMA, YAPMA..."

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye ekipleri gelmeden önce dumandan etkilenen ismi öğrenilemeyen genç kız ve çocuk, vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu.

Genç kız ve çocuğun yangından kaçmak için balkondan atlayışları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır