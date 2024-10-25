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Şanlıurfa'da can pazarı! 3'üncü kattan kendilerini attılar: "Yapma yapma..."

25.10.2024 20:41
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir apartmanda elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın büyük paniğe yol açtı. Yangın sırasında evde olan genç kız ile küçük bir çocuğun yaşadığı can pazarı saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. O esnada genç kız ve çocuk apartmanın altına gerilen battaniyeye atlayarak kurtuldu.

Şanlıurfa'da can pazarı! 3'üncü kattan kendilerini attılar: "Yapma yapma..."

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın 3’üncü katında elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler, bir genç kız ve çocuğun balkonda mahsur kalmasına neden oldu.

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CAN PAZARI: "YAPMA, YAPMA..."

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye ekipleri gelmeden önce dumandan etkilenen ismi öğrenilemeyen genç kız ve çocuk, vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu.

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Genç kız ve çocuğun yangından kaçmak için balkondan atlayışları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Şanlıurfa
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