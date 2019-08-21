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Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 10:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da üzerinde canlı bomba düzeneği olan PKK'lı terörist, 8 Ağustos'ta polis tarafından yakalanmıştı. Teröristin yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.

Polis tarafından yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatılmıştı.

Teröristin yakalanma anına TRT Haber ulaştı.

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Öte yandan teröristin örgütün Suriye'deki kamplarından geldiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir televizyon programında "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladık. Bundan tam bir hafta önce onun tam 4 katı büyüklüğündeki bir bombayı daha yakaladık. Yılbaşından bu güne kadar 160 önemli olayı engelledi bizimkiler. Bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş olsaydı uluslararası problem haline gelecekti." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
canlı bomba Şanlıurfa polis terörist

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