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  4. Şanlıurfa'da dehşet! Eşi ve kayınpederini öldürdü

Şanlıurfa'da dehşet! Eşi ve kayınpederini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 16:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinnet getirdiği iddia edilen koca, eşini ve kayınpederini öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

Şanlıurfa'da dehşet! Eşi ve kayınpederini öldürdü

Olay, Siverek'e 50 kilometre uzaklıkta bulunan Bürünce kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Halim Ç. isimli şahıs, bir süre önce kavga ettiği için babasının evine giden dini nikahlı eşi Aynur Arsan'ı eve geri götürmek için kayınpederinin evine gitti. İddiaya göre eşini eve dönmeye ikna edemeyen Halim Ç. ve aile bireyleri arasında çıkan tartışma, bir süre sonra kavga dönüştü.

EŞİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Cinnet getirdiği iddia edilen Halim Ç. yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Aynur, kayınpederi Hacı Arsan ve Fatih Arsan'a ateş açtı. Aynur Arsan olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Hacı Arsan da doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Fatih Arsan'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma mahallede ve hastanede yeni olayların yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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