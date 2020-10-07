Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı, kerpetenle ayak tırnaklarını çekti

Türkiye'nin gündemine oturan işkence Şanlıurfa'da yaşandı. Haliliye ilçesinde oturan İlyas A., iddiaya göre 3 çocuk annesi yabancı uyruklu eşi Mirvet N.'yi (28) bir eve kilitleyip günlerce işkence yaptı.

POLİS EVE BASKIN DÜZENLEDİ

Olayı fark edenler polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, kadını kurtarıp ambulansla hastaneye gönderdi.

TIRNAKLARI KOPARILMIŞ

Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınan kadının tırnaklarının koparıldığı, vücudunun her yerinde işkence izleri olduğu, yaralarının kurtlandığı belirlendi.

İŞKENCECİ CANİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri kadına günlerce işkence yaptığı iddia edilen caniyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgi soruşturma devam ediyor.

(İHA)

