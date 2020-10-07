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Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı, kerpetenle ayak tırnaklarını çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 09:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yaşanan kan donduran olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Haliliye ilçesinde oturan bir İlyas A., 3 çocuk annesi yabancı uyruklu eşi Mirvet N.'yi eve kilitledi. Günlerce eşine işkence yapan İlyas A. iddiaya göre eşinin kerpetenle ayak tırnaklarını çekti.

Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı, kerpetenle ayak tırnaklarını çekti

Türkiye'nin gündemine oturan işkence Şanlıurfa'da yaşandı. Haliliye ilçesinde oturan İlyas A., iddiaya göre 3 çocuk annesi yabancı uyruklu i Mirvet N.'yi (28) bir eve kilitleyip günlerce işkence yaptı.

POLİS EVE BASKIN DÜZENLEDİ

Olayı fark edenler polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, kadını kurtarıp ambulansla hastaneye gönderdi.

TIRNAKLARI KOPARILMIŞ

Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınan kadının tırnaklarının koparıldığı, vücudunun her yerinde işkence izleri olduğu, yaralarının kurtlandığı belirlendi.

İŞKENCECİ CANİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri kadına günlerce işkence yaptığı iddia edilen caniyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgi soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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