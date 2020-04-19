Şanlıurfa'da dev kelebek görenleri şaşırttı

\u015eanl\u0131urfa'n\u0131n Siverek il\u00e7esinde ender g\u00f6r\u00fclen ve 13 santim olan dev kelebek g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. ilk defa bu b\u00fcy\u00fckl\u00fckte kelebekleri g\u00f6ren vatanda\u015flar, dev kelebe\u011fin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 ve videolar\u0131n\u0131 \u00e7ekti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEREbru \u015eall\u0131'ya, U\u011fur Akku\u015f'un eski e\u015finden mesajDuyan balkona ko\u015ftu! Polisten vatanda\u015flara konserKoronavir\u00fcs\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019deki ayak izi
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