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Şanlıurfa'da ele geçirildi! 4,5 milyon TL değerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 18:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 14 kilo 750 gram metamfetamin geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 4,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da ele geçirildi! 4,5 milyon TL değerinde

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, dün gece plakası ve sürücünün ismi açıklamayan otomobili kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdu.

Şırnak'tan geldiği belirlenen otomobilde yapılan aramalarda kaportaya yapılmış ve zula olarak tabir edilen gizli bölmelere saklanan 14 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi.

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4 BUÇUK MİLYON TL DEĞERİNDE

Değerinin 4,5 milyon TL olduğu tahmin edilen uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobil sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. (DHA)

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Şanlıurfa metamfetamin uyuşturucu

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