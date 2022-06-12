HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa'da elektrik üretim tesisinde büyük yangın! İtfaiye ekipleri ve TOMA'lar müdahale ediyor

Şanlıurfa'da elektrik üretim tesisinde büyük yangın! İtfaiye ekipleri ve TOMA'lar müdahale ediyor

12.06.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste yangın çıktı. Yangına çevre illerden çağrılan takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar da müdahale ediyor.

Şanlıurfa'da elektrik üretim tesisinde büyük yangın! İtfaiye ekipleri ve TOMA'lar müdahale ediyor

Viranşehir'in organize sanayi bölgesindeki bir elektrik üretim tesisinde yangın çıktı. Mısır koçanlarından elektrik üretimi yapılan tesiste çıkan yangın kısa sürede alandaki birçok mısır koçanı yığınına sıçradı.

AW643717_03

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken yangının kontrol altına alınabilmesi için Şanlıurfa merkez ve Mardin’in Kızıltepe ilçesinden takviye ekipler sevk edildi.

AW643717_04

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar da müdahale etti.

AW643717_05

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (İHA)

AW643717_07

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esenboğa Havalimanı'nda hortum paniği! Uçaklar piste iniş yapamadı... Esenboğa Havalimanı'nda hortum paniği! Uçaklar piste iniş yapamadı...
Caniden şoke eden ifade! 'Uyarmamıza rağmen...'Caniden şoke eden ifade! 'Uyarmamıza rağmen...'
Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...
Anahtar Kelimeler:
yangın Viranşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

Türkiye bu intiharları konuşuyor! Açıklamalar peş peşe geldi

Türkiye bu intiharları konuşuyor! Açıklamalar peş peşe geldi

AFAD'tan telefonlara "hayati uyarı kodu"

AFAD'tan telefonlara "hayati uyarı kodu"

Kocasının spermini içmesi tavsiye ediliyordu! Her gün...

Kocasının spermini içmesi tavsiye ediliyordu! Her gün...

İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı

İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.