Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı

A Haber'de yayınlanan habere göre 22 yaşındaki kadın terörist L.H. eylem hazırlığında olduğu belirtildi.

Yakalanan teröristin Suriyeli olduğu ve ailesinin PKK/PYD tarafından tehdit edildiği iddia edildi.

İFADESİNDE ŞOK DETAYLAR!

Terörist ilk ifadesinde "Günlerce çayıma, suyuma ve yemeklerime sarı ve beyaz renkli haplar katıldı. Bu hapları içtikten sora uyuşup, kriz geçirmeye başladım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Daha sonra bu hapları içmemeye imha etmeye başladım. Son kez geldiklerine beni darp ettiler." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

