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  4. Şanlıurfa'da feci kaza! 1 uzman çavuş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da feci kaza! 1 uzman çavuş hayatını kaybetti

04.07.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda, yolda yakıt ikmali yapan uzman çavuşlara kamyon çarptı. Feci kazada uzman çavuşlardan Samet Kula hayatını kaybederken Mehmet Akif Culfa ise ağır yaralandı. Öte yandan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da feci kaza! 1 uzman çavuş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, yol kenarında otomobile yakıt koyan uzman çavuşlara arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada, uzman çavuşlardan Samet Kula hayatını kaybetti.

YAKIT İKMALİ YAPARKEN KAMYON ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda 35'inci kilometresinde meydana geldi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuşlar Samet Kula ile Mehmet Akif Culfa, otomobille bayram tatili için memleketleri Sakarya'ya giderken, yolda yakıtları bitti. Kula ve Culfa, emniyet şeridinde otomobillerine yakıt koyarken Evren Kaya yönetimindeki kamyon arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, ağır yaralanan Samet Kula ile Mehmet Akif Culfa'yı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Samet Kula, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamadı.

Kazada ağır yaralanan Mehmet Akif Culfa'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Evren Kaya gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Şanlıurfa
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