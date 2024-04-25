Şanlıurfa'da feci kaza! 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Feci kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerindeki Birecik ilçe çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezine gelmekte olan ve sürücüleri henüz öğrenilmeyen hafif ticari araç ile 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kazada Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Mustafa Güder ile 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Dr. Güder, meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





