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  4. Şanlıurfa'da feci kaza! 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza! 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

25.04.2024 13:28
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dr. Mustafa Güder (26) hayatını kaybetti, 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza! 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Feci kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerindeki Birecik ilçe çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezine gelmekte olan ve sürücüleri henüz öğrenilmeyen hafif ticari araç ile 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı.

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Kazada Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Mustafa Güder ile 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralılardan Dr. Güder, meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumumun ağır olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Şanlıurfa
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