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Şanlıurfa'da feci kaza! Bariyerlere çarparak devrilen TIR'daki baba ve oğlu öldü

01.07.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrilen TIR'daki sürücü Selahattin Atış (62) ile oğlu Muhammed Atış (16), hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da feci kaza! Bariyerlere çarparak devrilen TIR'daki baba ve oğlu öldü

Kaza, sabah saatlerinde, Şanlıurfa- Gaziantep yolunun 47'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Selahattin Atış yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü Selahattin Atış ile oğlu Muhammed Atış'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi işlemleri için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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