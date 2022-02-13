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Şanlıurfa'da feci kaza! Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

13.02.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü ile AFAD’a ait araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüsün sürücüsü Memduh Çakmak (34) öldü, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza! Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Memduh Çakmak’ın kullandığı yolcusu bulunmayan halk otobüsüyle, Orhan Bulut yönetimindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait araç, Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle AFAD'a ait kamyonet hurdaya dönerken, kontrolden çıkan otobüs ise yol kenarındaki duvara çarparak durdu.

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Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen ekiplerin kontrolünde otobüs sürücüsü Memduh Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD'a ait aracın sürücüsü Orhan Bulut ile yanında bulunan Mehmet Şahin Akan ve Haldun Çiftçi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Memduh Çakmak'ın cansız bedeni ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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