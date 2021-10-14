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Şanlıurfa'da feci kaza! İş makinesiyle çarpışan otomobilin tavanı koptu: 2 ölü, 6 yaralı

14.10.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iş makinesi ile çarpışan otomobilin tavanı koptu, kazada Emin Atçı ve Saime Zira yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza! İş makinesiyle çarpışan otomobilin tavanı koptu: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suruç ilçe merkezine seyir halinde olan Emin Atçı yönetimindeki otomobil, iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan ve operatörü öğrenilemeyen iş makinesi ile çarpıştı.

OTOMOBİLİN TAVANI KOPTU

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tavanı koparken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Emin Atçı ile yanında bulunan Saime Zira hayatını kaybederken, yaralanan Sümeyya, İrem, Fatma ve Meryem Atçı ile Aziz ve Ali Asaf Zira sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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