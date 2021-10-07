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  4. Şanlıurfa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Şanlıurfa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

07.10.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonuna gitmek için ters yönde hareket eden tarım işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Acı (42) öldü, 16 tarım işçisi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Kaza, sabah saatlerinde Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karaisalı Mahallesi'nden aldığı tarım işçilerini Gaziantep'e taşıyan Ahmet A., minibüsüne akaryakıt almak için ters yönde ilerlerken, karşı yönden gelen Mustafa Acı’nın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mustafa Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüste bulunan 16 yaralı tarım işçisi ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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