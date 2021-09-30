Şanlıurfa'da feci kaza! Kamyonet sürücüsünün hatası diğerlerini canından ediyordu

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzerinde meydana geldi.
Akçakale yönüne giden kimliği öğrenilemeyen araç sürücüsü, otomobili ile önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı.
Sürücüsü şerit değiştirerek karşı yöne geçen otomobil, 2 otomobile çarparak durdu. Kazada otomobillerde bulunan 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, lazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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