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  4. Şanlıurfa'da feci kaza! Kamyonet sürücüsünün hatası diğerlerini canından ediyordu

Şanlıurfa'da feci kaza! Kamyonet sürücüsünün hatası diğerlerini canından ediyordu

30.09.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da bir araç sürücüsü karşısına çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaparak karşı şeride geçerek iki araçla çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzerinde meydana geldi.

Akçakale yönüne giden kimliği öğrenilemeyen araç sürücüsü, otomobili ile önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı.

Sürücüsü şerit değiştirerek karşı yöne geçen otomobil, 2 otomobile çarparak durdu. Kazada otomobillerde bulunan 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, lazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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