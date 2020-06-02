Şanlıurfa'da feci kaza! Otoyol savaş alanına döndü

Kaza, gece saatlerinde GAP Bulvarında meydana geldi. Otomobil, virajda ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti.

KARŞI YÖNDEN GELEN 3 ARAÇLA ÇARPIŞTI

Otomobil karşı yönde seyir halinde olan 3 araçla çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

