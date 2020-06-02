HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa'da feci kaza! Otoyol savaş alanına döndü

Şanlıurfa'da feci kaza! Otoyol savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 00:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçip 3 araca çarptı. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde GAP Bulvarında meydana geldi. Otomobil, virajda ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti.

KARŞI YÖNDEN GELEN 3 ARAÇLA ÇARPIŞTI

Otomobil karşı yönde seyir halinde olan 3 araçla çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
Beyninde tümör bulunan Türk vatandaşı ambulans uçakla Norveç'ten getirildiBeyninde tümör bulunan Türk vatandaşı ambulans uçakla Norveç'ten getirildi
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

İlk vaka bugün tespit edildi! '40 bin kişi gelince...'

İlk vaka bugün tespit edildi! '40 bin kişi gelince...'

Kritik açıklama: Sınırlarımızda çok fazla askeri aktivite tespit ediyoruz

Kritik açıklama: Sınırlarımızda çok fazla askeri aktivite tespit ediyoruz

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Önünü kapatıp arkasını açtı! (+18)

Önünü kapatıp arkasını açtı! (+18)

Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Diğer Haberler
Beyninde tümör bulunan Türk vatandaşı ambulans uçakla Norveç'ten getirildi

Beyninde tümör bulunan Türk vatandaşı ambulans uçakla Norveç'ten getirildi

Silivri'de kontrolden çıkan araç duvara çarparak durabildi

Silivri'de kontrolden çıkan araç duvara çarparak durabildi

İş yerine giren otomobili görünce sinir krizi geçirdi

İş yerine giren otomobili görünce sinir krizi geçirdi

Eniştelerini öldürüp, kaza süsü vermişler

Eniştelerini öldürüp, kaza süsü vermişler

Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı: Biraz daha sabredelim

Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı: Biraz daha sabredelim

Meteoroloji'den kritik uyarı! Fırtına geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Fırtına geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.