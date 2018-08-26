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Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 20:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti. Bozova'ya bağlı Kızlar Mahallesi'nde aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan Ramazan Ş. ile amcaları Müslüm ve Şeyho Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Ş silahla amcaları Müslüm ve Şeyho Ş. ile halası Narin ve yengesi Emine Ş'ye ateş etti.

JANDARMA EKİPLERİ BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Müslüm, Şeyho, Narin ve Emine Ş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gaziantep'te yaşadığı öğrenilen ve olaydan sonra kaçan Ramazan Ş'nin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kavga arazi

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