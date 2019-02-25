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Şanlıurfa'da flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

SEÇİM HABERLERİ  | 25.02.2019 15:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri çekildi. Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz ise yaptığı açıklamada HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçelerde, Saadet Partili adayları destekleyeceğini söyledi.

Şanlıurfa'da flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

HDP'nin, İl Seçim Kuruluna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak bildirdiği Hidayet Enmek, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak 31 Mart'taki yerel seçimlerde strateji değişikliğine gittiklerini belirtti.

Şanlıurfa'da oluşan toplumsal muhalefete destek sunacaklarını dile getiren Enmek, şunları kaydetti:

"Özelikle Şanlıurfa halkının umudunu büyütmek ve geliştirmek adına toplumsal muhalefete güç ve anlam katmak istiyoruz. Şanlıurfa'da toplumun desteğini gören Sabahattin Cevheri'ye biz de parti olarak destek sunacağımızı duyuruyoruz. Karaköprü Belediye Başkan Adayımız Rıdvan Yavuz, Eyyübiye Belediye Başkan Adayımız Mahmut Memitanlı, Haliliye Belediye Başkan Adayımız Mehmet Şerif Bendaş ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, ben Hidayet Enmek, Şanlıurfa halkı için, Şanlıurfa'nın kazanması için Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekiliyoruz."

'SAADET PARTİSİNİ DESTEKLEYECEKLER'

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçelerde, Saadet Partili adayları destekleyeceğini söyledi.

Yanmaz, adaylarına desteklerinden dolayı HDP'ye teşekkür etti.

Saadet Partisi, Büyükşehir Belediye Başkanlığına Sabahattin Cevheri'yi, Eyyübiye Belediye Başkanlığına Halil Yiğit'i, Haliliye Belediye Başkanlığına Mustafa Hekimoğlu'nu, Karaköprü Belediye Başkanlığına da Essum Aslan'ı aday göstermişti. (AA)

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