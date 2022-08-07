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Şanlıurfa'da garip olay! Jiletle kendini yaraladı, çevredekileri korkuttu, dövüldü...

07.08.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Şanlıurfa'da yaşandı. Yabancı uyruklu Hasan Zahit El Mıhlis (25) isimli şahıs, elindeki jiletle kendine zarar verdi ve çevredekileri korkuttu. Sonrasında ise bölgedekiler tarafından dövülen Mıhlis, polise teslim edildi.

Şanlıurfa'da garip olay! Jiletle kendini yaraladı, çevredekileri korkuttu, dövüldü...

Olay, öğe saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Hasan Zahit El Mıhlis, elindeki jiletle cadde üzerindeki ATM’den para çekenleri korkuttu. Kısa süreli panik yaşayanlar durumu polise bildirirken, Mıhlis elindeki jiletle kendine zarar verdi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada etrafındaki bazı kişiler jiletli Mıhlis'i darbedip, etkisiz hale getirerek ihbarla gelen polise teslim etti. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansırken, kendine zarar veren Hasan Zahit El Mıhlis, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa jilet yabancı
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