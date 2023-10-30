HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şanlıurfa'da gerginlik! Jandarma güçlükle önledi, traktörle kaçırmak istedi

Şanlıurfa'da gerginlik! Jandarma güçlükle önledi, traktörle kaçırmak istedi

30.10.2023 11:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da borcunu ödemeyen abonelerin trafosuna el koymaya giden ekipler, saldırıya uğradı. Gerginlik jandarma tarafından güçlükle engellenirken, 7 kişiyi gözaltına alındı. Gerilim devam ederken bir kişinin kaçak trafosunu teslim etmek istemeyerek traktörüyle kaçırmaya çalıştığı görüldü.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal İncirağacı ve Güvenli mahallerinde 6 aboneye ait 13 milyon lirayı aşan elektrik borcunun ödenmesine yönelik yapılan tüm yasal çağrılara rağmen bir türlü tahsilat gerçekleşmedi. Dicle Elektrik’in saha ekipleri, biriken borç üzerine savcılığın verdiği haciz kararı neticesinde 6 trafoya el koymak için bölgeye gitti. Sahada borçlu abonelerin taşlı saldırısına uğrayan ekipler, jandarma müdahalesiyle kurtuldu.

AW064927_06

TRAKTÖR İLE KAÇIRMAK İSTEDİ

Saldırıda bazı araçlar zarar gördü. Saldırı, jandarmanın müdahalesi ile güçlükle önlenirken, saldırganlardan 7’si gözaltına alındı. Gerilim devam ederken bir kişinin kaçak trafosunu teslim etmek istemeyerek traktörüyle kaçırmaya çalıştığı görüldü. Mısır tarlasına gizlenen trafo, Dicle Elektrik’e ait insansız hava aracı kamerasına takıldı. El konulan kaçak trafoların toplam 880 kVA gücünde olduğu tespit edildi. Bu güç ile yaklaşık 3 bin nüfuslu bir ilçeyi aydınlatmanın mümkün olduğu açıklandı.

AW064927_04

13 TANE DAHA TESPİT EDİLDİ

Bölgede dron ile başka kaçak trafo olup olmadığı da araştırıldı. Havadan yapılan gözlem sonucunda aynı bölgede toplam gücü 1990 kVA gücünde 13 adet kayıt dışı trafo daha tespit edildi. Koordinatları belirlenen kayıt dışı trafolara el konulması için dağıtım şirketinin avukatları savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AW064927_05

AW064927_01


Kaynak: İHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçek oldu: OpenAI'den ChatGPT'ye yeni özellik dopingi! Gerçek oldu: OpenAI'den ChatGPT'ye yeni özellik dopingi!
Kiraya yüzde 25'in üzerinde zam yapan ev sahibi için flaş kararKiraya yüzde 25'in üzerinde zam yapan ev sahibi için flaş karar
Otobüslerde yolcudan çok onları taşıyorlar 'Bagajlarda yer yok' Otobüslerde yolcudan çok onları taşıyorlar 'Bagajlarda yer yok'
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.