Şanlıurfa'da gerginlik! Jandarma güçlükle önledi, traktörle kaçırmak istedi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal İncirağacı ve Güvenli mahallerinde 6 aboneye ait 13 milyon lirayı aşan elektrik borcunun ödenmesine yönelik yapılan tüm yasal çağrılara rağmen bir türlü tahsilat gerçekleşmedi. Dicle Elektrik’in saha ekipleri, biriken borç üzerine savcılığın verdiği haciz kararı neticesinde 6 trafoya el koymak için bölgeye gitti. Sahada borçlu abonelerin taşlı saldırısına uğrayan ekipler, jandarma müdahalesiyle kurtuldu.

TRAKTÖR İLE KAÇIRMAK İSTEDİ

Saldırıda bazı araçlar zarar gördü. Saldırı, jandarmanın müdahalesi ile güçlükle önlenirken, saldırganlardan 7’si gözaltına alındı. Gerilim devam ederken bir kişinin kaçak trafosunu teslim etmek istemeyerek traktörüyle kaçırmaya çalıştığı görüldü. Mısır tarlasına gizlenen trafo, Dicle Elektrik’e ait insansız hava aracı kamerasına takıldı. El konulan kaçak trafoların toplam 880 kVA gücünde olduğu tespit edildi. Bu güç ile yaklaşık 3 bin nüfuslu bir ilçeyi aydınlatmanın mümkün olduğu açıklandı.

13 TANE DAHA TESPİT EDİLDİ

Bölgede dron ile başka kaçak trafo olup olmadığı da araştırıldı. Havadan yapılan gözlem sonucunda aynı bölgede toplam gücü 1990 kVA gücünde 13 adet kayıt dışı trafo daha tespit edildi. Koordinatları belirlenen kayıt dışı trafolara el konulması için dağıtım şirketinin avukatları savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Kaynak: İHA





