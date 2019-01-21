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Şanlıurfa'da gökyüzüne 'güvercin döküldü'

GEZİ PARKI HABERLERİ  | 21.01.2019 07:25 | Son Güncelleme

Türkiye'de kuş besleme alışkanlığının yoğun olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da "güvercin döküşü" etkinliği düzenlendi.

Güvercinseverler tarafından merkez Haliliye ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde organize edilen etkinlikte güvercin besleyen yüzlerce kişi bir araya geldi.

Gökyüzüne güvercin yağdı

Önceden belirlenen alana güvercinlerini kafes ve kutularla getiren kuşseverler akşam ezanının okunmasının ardından yaklaşık 4 bin güvercini aynı anda saldı.
Gökyüzünde görsel şölen oluşturan rengarenk güvercinlere sahipleri ıslık çalarak eşlik etti.
Etkinliği organize eden Mustafa Alpar, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da kuş beslemenin bir hobi ve merak olduğunu söyledi.
Yılın belli tarihlerinde etkinlikler düzenlediklerini belirten Alpar, şöyle konuştu:
"Güvercin beslemek bir merak işidir. Bugün 'güvercin döküşü' yapıyoruz. Binlerce güvercini akşam karanlığında gökyüzüne bırakıyoruz. Kimin güvercini güçlü ve kuvvetliyse eve gidecek ya da başka güvercini eve götürecek, bu işin neşesi ve eğlencesi bu.
Şu anda binlerce güvercin salıverildi. Bu etkinliği genelikle kasım ayı ve bahar aylarına kadar yaparız. Bu şekilde eğleniyoruz. "
Kuşsever Halit Karadağ etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Bu, hobi işidir. Severek yapıyoruz. Kimin güvercini kuvvetliyse başkasının kuşunu alıp götürür. Sonra birbirlerine verirler. Hep birlikte eğleniyoruz." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa güvercin

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