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Şanlıurfa’da görüldü! Dünyanın en zehirli yılanlarının çiftleşme anları kamerada

12.05.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde uzunlukları 2 metreyi geçen ve dünyanın en zehirli yılanları olarak bilinen engereklerin çiftleşme dansı kameraya yansıdı.

Şanlıurfa’da görüldü! Dünyanın en zehirli yılanlarının çiftleşme anları kamerada

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde engerek türü yılanlar çiftleşirken görüldü. Dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olduğu bilinen ve ısırması halinde 10 dakika içerisinde öldürebilen engerek türü yılanların görülmesi korkuttu.

ÇİFTÇİLER KAYIT ALMAYA BAŞLADI

Bozova ilçesine bağlı Boztepe kırsal mahallesinde tarlaya giden çiftçiler, yol üzerinde uzunlukları 2 metreyi geçen iki yılanı görünce cep telefonu kamerası ile kayıt almaya başladı. Bir süre çiftleşen yılanları uzaktan seyreden çiftçilerin yılanlara zarar vermediği görüldü. Engerek türü yılanlar bir süre çiftleşme dansı yaptıktan sonra gözden kayboldu.

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(İHA)

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Şanlıurfa
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