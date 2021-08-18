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Şanlıurfa'da hastane personeline saldırdılar!

18.08.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde görevli personeli darp eden 3 zanlı, gözaltına alındı. Nedeni bilinmeyen tartışma sonrası personelin tedavisi aynı hastanede gerçekleştirilirken zanlılar gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da hastane personeline saldırdılar!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Hastanede bilgi işlem servisinde çalışan Mehmet Sayan ile bir hastanın yakınları olan Ahmet Ş., İsmail Ş. ve Ali Ş. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇALIŞANI DARP ETTİLER

Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıslar hastane çalışanını darp etti. Araya girenlerin ayırdığı olayda hastane çalışanı Mehmet Sayan yaralandı. Yaralı, aynı hastanede tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine giden polis ekipleri, hastane çalışanını darp ettiği belirlenen Ahmet Ş., İsmail Ş. ve Ali Ş.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Darp edilen hastane çalışanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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