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Şanlıurfa'da hastaya şikayetlerini sordu, suçlu oldu! ''Senin buradan ölümün çıkar''

18.01.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da tartıştıkları sağlık çalışanını darbedip aracına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Darp edilen sağlık çalışanı o anları anlatı. Sağlık çalışanı Mustafa Aslan, açıklamasında, takip edildiklerini ve darp edildiğini söyleyerek, ''Hastaya şikayetlerini sordum. Dışarıdan biz hasta yakını gelerek, bana 'ne var, ne soruyorsun, hele gel bir dışarı gel, senin burada ölümün çıkar' diye tehdit etmeye başladı'' dedi.

Şanlıurfa'da hastaya şikayetlerini sordu, suçlu oldu! ''Senin buradan ölümün çıkar''

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli sağlık çalışanı Mustafa Aslan, damar yolu açtığı hasta bir çocuğun yakınıyla tartışma yaşadı. Hemşir Aslan, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Şikayetinin ardından çalıştığı hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları tarafından akşam saatlerinde otomobili durdurulan Aslan, darbedilerek aracına zarar verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, "kasten yaralama, mala zarar verme, yağma" suçlamasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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ARACIN ÖNÜNÜ KESİP SAĞLIK ÇALIŞANINI DARP ETTİLER

Sağlık çalışanı Mustafa Aslan, açıklamasında, takip edildiklerini ve darp edildiğini söyledi. Aslan, “Hastanenin çocuk acil bölümünde çalışıyorum. Arkadaşım bana bir hastanın geldiğini söyledi. Ben o sırada hastanın yanına giderek ilgilendim. Hastanın nesi var nesi yok diye sorular sordum. Herhangi bir tedavi önceden yapılmış mı diye soru sordum. Dışarıdan biz hasta yakını gelerek, bana 'ne var, ne soruyorsun, hele gel bir dışarı gel, senin burada ölümün çıkar' diye tehdit etmeye başladı. O anda orada bir tartışma durumu oldu daha sonra tehditlerde devam etti. Ben de korktuğum için durumu güvenliğe ve polise bildirdim.

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''BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ''

Ben hastanın hastalığını öğrenmeye çalışırken, onu sağlığı için çabalarken, dışarıdan yakını gelip beni tehdit etti. Ben bu duruma anlam veremedim. Ben onun için yabancı biriyken, bana gelip, beni ölümle tehdit etti. Hastanede çok zor şartlar altında çalıştığımızı gezmek istiyorum. Hastanesi olduğu için çok görüntü ve zaman zaman birbirimizin sesini duyamıyoruz. Çocuklar ağlıyor, hasta yakınları bir yandan konuşuyorlar. Onun için çok görüntü oluyor, zaman zaman biz de yüksek sesle konuşabiliyoruz. Bu duruma hasta yakınları anlayışla karşılık vermesini bekliyoruz. Hastaneden çıktıktan sonra beni ölümle tehdit eden hasta yakınlarından şikayetçi olmak için karakola gittik. Arkadaşımla beraber karakol çıkışında hastaneye doğru gelirken, aracımızın önü kesildi. Aracımıza zarar verdiler bizi de darp ettiler. Yüzümü kolumu ve ayağımı darp ettiler. İfadeleri sonrası mahkemeye sevk edildiklerini duydum 4 kişiden 3'ü tutuklanmış. İnşallah hak ettikleri cezayı alırlar" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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