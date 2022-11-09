Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Cihan Kayhan, Mehmet Kayhan (32) ile İbrahim Malgat (45) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzenine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cihan Kayhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kayhan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kavgada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi devam ederken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

