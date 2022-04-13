Şanlıurfa'da iğrenç olay! 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde bulundu

Şanlıurfa Akçakale'de yaşanan iğrenç olayda 1,5 yaşındaki kız çocuğundan haber alamayan yakınları, küçük çocuğu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu. Küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alınırken jandarma olayla ilgili olarak H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

Kaynak: AA

