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Şanlıurfa'da iğrenç olay! 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde bulundu

13.04.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iğrenç bir olay yaşandı. Cinsel istismara maruz kalan 1,5 yaşındaki kız çocuğu, tandır evinde baygın halde bulundu. Küçük kız yoğun bakımda tedavi altına alınırken jandarma H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde bulundu

Şanlıurfa Akçakale'de yaşanan iğrenç olayda 1,5 yaşındaki kız çocuğundan haber alamayan yakınları, küçük çocuğu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu. Küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alınırken jandarma olayla ilgili olarak H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

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BAYGIN HALDE BULUNDU

Evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

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YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Şanlıurfa taciz
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