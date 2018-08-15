Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Abdullah Karagöz. isimli şahıs mahalledeki parka giderek oyun oynayan küçük kız çocuklarına kendisini doktor olarak tanıtıp taciz girişiminde bulundu.
Durumu fark eden vatandaşlar şahsı boş bir alanda yakalayarak linç etmek istedi. Vatandaşlar tarafından uzun süre dövülen şahıs olay yerine gelen polise teslim edildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi yapılan şahıs emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan Abdullah Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karagöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. (DHA)
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