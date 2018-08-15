HABER

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 16:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da mahalledeki parka giderek kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kızları taciz etmeye çalışan Abdullah Karagöz isimli şahıs mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polisin gözaltına aldığı şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Abdullah Karagöz. isimli şahıs mahalledeki parka giderek oyun oynayan küçük kız çocuklarına kendisini doktor olarak tanıtıp taciz girişiminde bulundu.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Durumu fark eden vatandaşlar şahsı boş bir alanda yakalayarak linç etmek istedi. Vatandaşlar tarafından uzun süre dövülen şahıs olay yerine gelen polise teslim edildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi yapılan şahıs emniyete götürüldü.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Abdullah Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karagöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. (DHA)

PARTNERKaslar yarışıyor!Kaslar yarışıyor!
Kilis'te kamyonet devrildi: 7 Suriyeli yaralıKilis'te kamyonet devrildi: 7 Suriyeli yaralı
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası sanığına 'kitap davası'Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası sanığına 'kitap davası'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Abdullah Karagöz taciz tutuklama cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Okuyucu Yorumları 3 yorum
muska var lan adamın boynunda....ya imam yada vakıf başkanıdır....temiz dövmiişler kimse muskaya dokunmamış....hahaha
@pesvalla sabahtan beri okuduğum en garip en gereksiz yorum …
Ellerinize sağlık diyarbakırlı
Diğer Haberler
İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

İstanbul'daki Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.