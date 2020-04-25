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Şanlıurfa'da iki aile arasında kanlı kavga! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 19:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki aile arasında kanlı kavga! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu

Olay, akşam saatlerinde Birecik’in kırsal Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Güneş aileleri arasında arazi anlaşmasızlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Ramazan Güneş (47) olay yerinde hayatını kaybederken, Abdulkadir (15), Ökkeş (19), Mehmet (22), Fehmi (32) ile Ahmet Güneş (47) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan Güneş'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Birecik'te akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

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Şanlıurfa Birecik

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