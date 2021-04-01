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  4. Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

01.04.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 20'nci kilometresinde Mustafa B. yönetimindeki otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Buradaki müdahalelere rağmen yaralılardan Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ile Ahmet Gün hayatını kaybetti. Diğer yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

(AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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