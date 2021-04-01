Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 20'nci kilometresinde Mustafa B. yönetimindeki otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Buradaki müdahalelere rağmen yaralılardan Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ile Ahmet Gün hayatını kaybetti. Diğer yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

(AA/İHA)





