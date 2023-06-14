Şanlıurfa’da ilginç kaza: Görüntüleri izleyenler anlam veremedi!

Emniyet Genel Müdürlüğü, mayıs ayı içerisinde Şanlıurfa’da yaşanan bazı kazaların Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini yayımladı. Görüntülerde kazalara dikkatsizliğin yol açtığı gözlendi. İlk kazada makas atmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, köprülü kavşak duvarına çarptı. Bir diğer kazada ise hızını kesmeyen otomobil, kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan çarptı.

KAZA GÖRÜNTÜSÜ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Son kazada ise yan yana ilerleyen iki motosiklet kavşaktan geçtikten sonra aynı anda devrildi. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, birbirlerine temas etmeyen motosikletlerin nasıl aynı anda devrildiğine anlam veremedi. (İHA)

