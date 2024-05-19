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  4. Şanlıurfa’da ilginç olay! Kavgayı ayırmak için ezan okudu: O anlar kamerada

Şanlıurfa’da ilginç olay! Kavgayı ayırmak için ezan okudu: O anlar kamerada

19.05.2024 11:44
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Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan park yeri kavgasını ayırmak için ilginç bir yol denedi. Vatandaş; kavgayı ayırmak için ezan okudu, kavgaya ezanla müdahale etmeye çalıştı! İlginç anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa’da ilginç olay! Kavgayı ayırmak için ezan okudu: O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

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KAVGAYA EZANLA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Çevredekiler kavga edenleri ayırmak için araya girerken bir vatandaş ise kavga edenlerin ayrılması için ilginç bir yol denedi. Kavga edenlerin yanına giden bir vatandaş, elini kulağına götürerek kavgaya ezan okuyarak müdahale etmeye çalıştı.

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Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken o anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa ezan
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