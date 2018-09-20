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Şanlıurfa'da iş isteyen genç olumsuz yanıt alınca milletvekillerinin önünde kendini yaktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 20:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da belediye başkanları ve milletvekillerinin aşure dağıtımı sırasında 'iş isteyen' bir genç, iddiaya göre olumsuz yanıt alınca meydanda üzerine benzin döküp ateşe verdi.

Şanlıurfa'da iş isteyen genç olumsuz yanıt alınca milletvekillerinin önünde kendini yaktı!

Alevler içerisinde kalan gence çevredekiler tarafından yangın tüpü ile müdahale etti. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

BAŞKAN İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Olay, akşam saatlerinde Topçu Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilmeyen işsiz genç, iş başvurusu için defalarca belediyeye gelip, başkan ile görüşmek istedi.

BELEDİYE BAŞKANLARI VE MİLLETVEKİLLERİNİN ÖNÜNDE KENDİNİ YAKTI

Gencin bu isteği gerçekleşmeyince meydanda aşure dağıtımı için toplanan belediye başkanları ve milletvekillerinin bulunduğu alana gelen genç "İşsizim ve açım" diyerek yanında getirdiği benzini üstüne döküp, kendini yaktı. Bir anda alev topuna dönen gencin yardımına çevredeki esnaflar yetişti.

Genç, kaldırıma uzatılarak yangın tüpü ve hortumla müdahale edilerek, yangın söndürüldü.

Vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluşan genç, olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Milletvekili işsizlik Kriz

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