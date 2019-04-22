Şanlıurfa'da iş kuyruğunun sonu gelmedi

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında Şanlıurfa'da asgari ücret karşılığında kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 2 bin kişinin alınacağı duyuruldu.

Başvuru için kurum binasının önünde sırada bekleyen vatandaşlar, alınacak işçi sayısının 2 bin olmasından dolayı ümitli olduklarını söyledi. (İHA)