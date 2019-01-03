Şanlıurfa'da faciadan kıl payı kurtuldular

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki binanın istinat duvarı, sağanağın etkisiyle alt kattaki ev ile otomobilin üzerine yıkıldı.

Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü

1 Çökmenin etkisiyle evin iki odası ve balkonundaki duvarlar kısmen yıkıldı, otomobil kullanılmaz hale geldi, aydınlatma direği devrildi.

2 Karaköprü Belediyesi görevlileri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

3 Ev sahibi Yaşar Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, gürültüyle uyandıklarını ve çok korktuklarını söyledi.

4 İstinat duvarının çocukların ders çalıştıkları odaların üzerine yıkıldığını belirten Demir, şunları kaydetti:

5 "Ben ve çocuklarım çok korktuk. Odadaki bir çocuğum yanımdaydı, diğerleri ise ders çalışıyordu. İki çocuk odasının duvarları yıkıldı, eşya kullanılamaz hale geldi.

6 Çocuklar çok korktu ve bağırarak yanımıza koştular. Çok şükür, kimsede bir sorun yok.