Şanlıurfa'da faciadan kıl payı kurtuldular

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki binanın istinat duvarı, sağanağın etkisiyle alt kattaki ev ile otomobilin üzerine yıkıldı.
Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü
1
Çökmenin etkisiyle evin iki odası ve balkonundaki duvarlar kısmen yıkıldı, otomobil kullanılmaz hale geldi, aydınlatma direği devrildi.
2
Karaköprü Belediyesi görevlileri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
3
Ev sahibi Yaşar Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, gürültüyle uyandıklarını ve çok korktuklarını söyledi.
4
İstinat duvarının çocukların ders çalıştıkları odaların üzerine yıkıldığını belirten Demir, şunları kaydetti:
5
"Ben ve çocuklarım çok korktuk. Odadaki bir çocuğum yanımdaydı, diğerleri ise ders çalışıyordu. İki çocuk odasının duvarları yıkıldı, eşya kullanılamaz hale geldi.
6
Çocuklar çok korktu ve bağırarak yanımıza koştular. Çok şükür, kimsede bir sorun yok.
7
Çocukları anneannelerine bıraktım çünkü çok etkilendiler. Bir komşumun da otomobili duvarın altıda kaldı. Odadaki yatak başı bir çocuğumu korumuş, eğer o olmasaydı belki daha kötü bir sonuç olabilirdi. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz."
Okuyucu Yorumları 0 yorum