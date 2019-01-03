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Şanlıurfa'da faciadan kıl payı kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 13:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki binanın istinat duvarı, sağanağın etkisiyle alt kattaki ev ile otomobilin üzerine yıkıldı.

Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü

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Çökmenin etkisiyle evin iki odası ve balkonundaki duvarlar kısmen yıkıldı, otomobil kullanılmaz hale geldi, aydınlatma direği devrildi.

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Karaköprü Belediyesi görevlileri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Ev sahibi Yaşar Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, gürültüyle uyandıklarını ve çok korktuklarını söyledi.

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İstinat duvarının çocukların ders çalıştıkları odaların üzerine yıkıldığını belirten Demir, şunları kaydetti:

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"Ben ve çocuklarım çok korktuk. Odadaki bir çocuğum yanımdaydı, diğerleri ise ders çalışıyordu. İki çocuk odasının duvarları yıkıldı, eşya kullanılamaz hale geldi.

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Çocuklar çok korktu ve bağırarak yanımıza koştular. Çok şükür, kimsede bir sorun yok.

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Çocukları anneannelerine bıraktım çünkü çok etkilendiler. Bir komşumun da otomobili duvarın altıda kaldı. Odadaki yatak başı bir çocuğumu korumuş, eğer o olmasaydı belki daha kötü bir sonuç olabilirdi. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz."
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Anahtar Kelimeler:
istinat duvarı Şanlıurfa

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