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  4. Şanlıurfa'da izdihama yol açan patates dağıtımına inceleme başlatıldı

Şanlıurfa'da izdihama yol açan patates dağıtımına inceleme başlatıldı

18.04.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, patates dağıtımı sırasında yaşanan ve tepkiye yol açan sosyal mesafenin hiçe sayıldığı izdiham görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da izdihama yol açan patates dağıtımına inceleme başlatıldı

Eyyubiye Mahallesi'nde dün, sokağa çıkma kısıtlama sırasında yapılan patates ve soğan dağıtımı izdihama yol açtı. Kısa sürede kamyonun etrafını saran mahalleli, patates çuvallarını almak için sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Yaşanan izdihamda birçok kişi birbirinin üzerine çıkarak çuvalları almak için yarıştı. O anlar, mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin, sosyal medyada tepki toplamasının ardından dağıtımın yapıldığı Eyyübiye Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, izdiham görüntülerine yol açan dağıtımla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 08.04.2021 tarihli ve 396932 sayılı yazısı ile üreticilerin elindeki arz fazlası patates ve kuru soğanların Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından satın alınarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi hanelere ücretsiz olarak dağıtılması işi kapsamında, ilçemize şimdiye kadar gelen yüzlerce ton ürün, 12.000 aileye evlerinde teslim edilerek sorunsuz şekilde dağıtılmıştır. Olay günü de vakfımız personelince teslim alınan dört TIR malzemenin üçü yine problemsiz şekilde dağıtımı gerçekleştirilmiş, kalan son TIR'daki malzeme de kapıda teslim dağıtımı yapılmak üzere pikaplara yüklenirken, bir anda oluşan kalabalık nedeniyle dağıtım programı tam olarak uygulanamamış ve söz konusu istenmeyen görüntüler oluşmuştur. Konu ile ilgili görevli personel hakkında gerekli inceleme başlatılmış olup, gelen yardımların, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine teslimi şeklinde dağıtımı, büyük özen ve dikkatle devam edecektir."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Şanlıurfa

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