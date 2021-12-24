HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şanlıurfa'da kahreden olay! 6 aylık bebeği arabaya bırakıp eşini öldürdü aynı silahla yaşamına son verdi

Şanlıurfa'da kahreden olay! 6 aylık bebeği arabaya bırakıp eşini öldürdü aynı silahla yaşamına son verdi

24.12.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da, 6 aylık çocuğunu aşıya götüren Meral Baran (21), sağlık merkezi çıkışında eşi Mehmet Şah Baran (28) tarafından tabancayla başından vuruldu. Eşini öldüren Baran, daha sonra aynı silahla intihar etti. Çiftin bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı, bebeği de otomobile koydukları belirtildi.

Şanlıurfa'da kahreden olay! 6 aylık bebeği arabaya bırakıp eşini öldürdü aynı silahla yaşamına son verdi

Kahreden olay, öğleden sonra Yenice Mahallesi'nde bulunan 23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, 6 aylık bebeğini aşıya götüren Meral Baran, çıkışta kocasıyla karşılaştı. Bebeği otomobile koyan çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Şah Baran, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla eşi Meral Baran’ın kafasına ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şah Baran daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Screenshot_5

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan olayın ardında polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Baran çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası çiftin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Screenshot_6

Screenshot_8

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu
22 yıl sonra bir ilk! Pembe el balığı sürprizi22 yıl sonra bir ilk! Pembe el balığı sürprizi
Vicdansız hırsız! "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldıVicdansız hırsız! "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! "Üstlerine gidilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! "Üstlerine gidilecek"

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.