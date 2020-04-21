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  4. Şanlıurfa’da kahreden olay! İkiz kardeşler 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da kahreden olay! İkiz kardeşler 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 13:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde açık olan pencerenin kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki ikiz kardeşler, 5 katlı binanın 4’üncü katından beton zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evin açık olan penceresinin kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki ikiz kardeşler Ravza ve Rümeysa Demir, pencereden kendilerini sarkıttıkları sırada dengelerini kaybedip beton zemine çakıldı.

Çocukların düştüğünü görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kardeşlerden Ravza’nın hayatını kaybettiğini belirlerken Rümeysa ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği Rümeysa da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ravza'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından, Rümeysa'nın cenazesi ise hastaneden alınarak otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa karaköprü ikiz

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