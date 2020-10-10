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Şanlıurfa’da kahreden olay! Kına gecesi kana bulandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2020 16:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da, kına gecesinde havaya ateşlenen tabancadan çıkan mermi, davetlilerden Adnan İmamoğlu'na (25) isabet etti. Ağır yaralanan İmamoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, tabancayı ateşleyen A.İ. gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da kahreden olay! Kına gecesi kana bulandı

Olay, dün akşam Hilvan ilçesine bağlı Başveren Mahallesi’nde düzenlenen kına gecesinde yaşandı. Kına gecesine katılan A.İ.'nin art arda havaya ateşlediği tabancadan çıkan mermilerden biri, davetlilerden Adnan İmamoğlu'nun göğsüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan İmamoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İmamoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adnan İmamoğlu’nun cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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Jandarma ekipleri ise tabancayı ateşleyen A.İ.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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