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  4. Şanlıurfa'da kan donduran olay! Bıçakladı, yerde sürükledi... Yalvardılar ama durmadı

Şanlıurfa'da kan donduran olay! Bıçakladı, yerde sürükledi... Yalvardılar ama durmadı

13.10.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'daki alacak verecek meselesi dehşet verici olayla sonuçlandı. Birecik'te yaşanan olayda, otomobille boş araziye giden husumetli kişilerden biri, diğerini bıçakla yaraladıktan sonra yerde sürükledi. Dehşet anlarına tanık olan ve cep telefonuyla kayda alan kadın ve çocuklar, saldırganın durması için adeta yalvardı.

Birecik’e bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yaşanan dehşet olayda iddiaya göre, ilçede yaşayan Mehmet Y. ile Dündar K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet başladı.

BIÇAKLADI, ARKASINDAN GİDİP YERE DÜŞÜRDÜ

Otomobille boş bir alana giderek park eden şahıslar arasında kavga çıktı. Otomobilin içerisinde yaşanan kavgada Mehmet Y., Dündar K.’yi bıçakladı. Yaralanan şahıs, otomobilden inerek uzaklaşmaya çalıştı. Arkasından giden Mehmet Y., şahsı yere düşürdü.

DGMFHLÖ

YERDE SÜRÜKLEMEYE BAŞLADI

Mehmet Y., kanlar içerisinde kalan Dündar K.’yi yerde sürüklemeye başladı. Olayı görerek cep telefonuna kaydeden kadın ve çocuklar, Mehmet Y.’nin adama daha fazla zarar vermemesi için dakikalarca dil döktü. Dündar K.’yi bırakan şahıs, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralının yanına giden kadın ve çocuklar, daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerine giden polis ekipleri, otomobile binerek uzaklaşan şahsın Mehmet Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa bıçaklı saldırı
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