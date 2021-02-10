HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da kan donduran olay! Borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Şanlıurfa’da kan donduran olay! Borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

10.02.2021 18:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şanlıurfa’da kan donduran olay! Borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Şanlıurfa’da Halil Kermeli (28) kendisine borcu olan kişiyi evde bulamayınca tartıştığı eşi Meryem Güneş’i (23) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, öğleden sonra Güneş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Kermeli, koyun satışı nedeniyle borcu bulunan kişilerin evine gitti. Gittiği evde borçlu kişiyi bulamayan Kermeli, ismi öğrenilemeyen borçlusunun eşi Meryem Güneş’le tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kermeli, yanında bulunan tüfekle Meryem Güneş’e ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan kadının hayatını kaybetmesi üzerine Halil Kermeli, aynı tüfekle evin avlusunda intihar etti.

Silah seslerini duyup, gelenler yerde kanlar içerisinde iki kişiyi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

cinayet2

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Meryem Güneş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Halil Kermeli ise kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarmanın soruşturması sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısıMeteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı
03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?

En Çok Okunan Haberler

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Son düzlükte can pazarı!

Son düzlükte can pazarı!

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

Dikkat çeken uyarı: İstanbul kara gömülecek

Dikkat çeken uyarı: İstanbul kara gömülecek

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması

Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması

Sağlık Bakanlığı açıkladı açıkladı: İşte 10 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 10 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Dehşet anları kamerada: Beyzbol sopasıyla dövüp silahla yaraladılar

Dehşet anları kamerada: Beyzbol sopasıyla dövüp silahla yaraladılar

RTÜK, bazı dizi ve haber programlarındaki ihlaller nedeniyle kanallara ceza uyguladı

RTÜK, bazı dizi ve haber programlarındaki ihlaller nedeniyle kanallara ceza uyguladı

Yangın çıkarılarak öldürülen çocuğun katil zanlısı anne ve erkek arkadaşı hakim karşısında

Kan donduran ifadeler: 2 gün ölü çocuğumun yanında yattım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.