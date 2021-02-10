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Şanlıurfa’da kan donduran olay! Dini nikahlı eşini öldürüp intihar etti

10.02.2021 18:11 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da kan donduran olay! Dini nikahlı eşini öldürüp intihar etti

Şanlıurfa’da dini nikahlı eşi Meryem Güneş'i pompalı tüfekle öldüren Halil Kermeli, daha sonra intihar etti.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Kermeli (28), dini nikahlı eşi Meryem Güneş ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kermeli, evinde bulunan pompalı tüfeği alarak önce eşi Güneş’e ateş etti, daha sonra da kendini vurdu.

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Silah sesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, yerde yatan Meryem Güneş’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı Halil Kermeli de ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kermeli doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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