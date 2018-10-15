Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Şanlıurfa'da gözlükçülük yapan 57 yaşındaki İbrahim Halil Ü., 'Ölümümden sorumlu olanlar' başlığıyla bir mektup hazırlayıp, ofisinde kendini asarak canına kıydı.
Olay, öğleden sonra Kamberiye Mahallesi'nde bulunan Ölçüler Apartmanı'nda meydana geldi. Gözlük satışı yapan İbrahim Halil Ü., ofisinde bilinmeyen nedenle boynuna ip geçirip intihar etti. Ofise gelen yakınlarının asılı halde bulduğu Ünlü için polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, öldüğü belirlenen İbrahim Halil Ü.'nün çalışma ofisinde, 'Ölümümden sorumlu olanlar' başlığında yazdığı mektubu buldu. Polisin incelemesinin ardından Ünlü'nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, mektupta yazılan isimleri basınla paylaşmadı. Acı haberi alan Ü.'nün yakınları ise olay yerine akın etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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