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Şanlıurfa'da karayolunda bomba düzeneği bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 15:54 | Son Güncelleme

İşçiler, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolunda bilye ve demir parçaları ile güçlendirilmiş bomba düzeneği buldu.

Şanlıurfa'da karayolunda bomba düzeneği bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yaşandı. İddiaya göre Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde çalışan Mesut A. isimli işçi, elektrik arızasını gidermek için arkadaşlarıyla birlikte Beyazkule İşletmesine ait araziye gitti. Araçtan inen işçi, yol kenarında şüpheli bir poşet olduğunu görünce ayağıyla dokundu. Poşetin ağır olduğunu gören işçi, elindeki kontrol kalemiyle kurcalayınca içerisinde koli bandına sarılı pil, bilye, demir parçaları ve kablolar olduğunu fark etti.

EKİPLERE HABER VERDİ

Poşetteki malzemenin bomba düzeneği olabileceğini düşünen işçi, Tigem’de Güvenlik Birimlerine haber verdi. Olay yerine giden güvenlik birimleri, çevredeki işçileri uzaklaştırıp jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak bomba imha uzmanlarını çağırdı.

KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE PATLATILDI

Ekipleri, yaptıkları incelemede poşette bilye ve demir parçaları ile güçlendirilmiş plastik patlayıcı olduğunu belirledi. Patlayıcı düzeneği fünye yardımıyla kontrollü bir şekilde patlattı.

Öte yandan poşeti bulan işçilerden birinin elindeki kontrol kalemiyle düzeneği kurcalaması cep telefonuyla kaydedildi. (İHA)

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