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Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

20.01.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil ile bir çekici çarpıştı. Kahreden kazada araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ekiplere haber vermesi üzerine itfaiye, ambulans ve polisler olay yerine geldi. Otomobildeki 4 kişinin cansız bedeni araçtan çıkarılırken çekici sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, otoyalda 'U' dönüşü yapan çekiciye çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

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MARDİN'E GİDİYORLARDI

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Mardin'e giden Cengiz Çaça yönetimindeki otomobil, otoyolda iddiaya göre 'U' dönüşü yapan Muzaffer U.’nun kullandığı çekiciye çarptı.

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DÖRDÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobil sürücüsü Cengiz Çaca ile yanında bulunan Doğan Bağdur, Ahmet Baştaş ile Melek Baştaş hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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ÇEKİCİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenlerini otomobilden çıkartarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çekici sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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trafik kazası Şanlıurfa

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