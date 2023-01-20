Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, otoyalda 'U' dönüşü yapan çekiciye çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

MARDİN'E GİDİYORLARDI

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Mardin'e giden Cengiz Çaça yönetimindeki otomobil, otoyolda iddiaya göre 'U' dönüşü yapan Muzaffer U.’nun kullandığı çekiciye çarptı.

DÖRDÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobil sürücüsü Cengiz Çaca ile yanında bulunan Doğan Bağdur, Ahmet Baştaş ile Melek Baştaş hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇEKİCİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenlerini otomobilden çıkartarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çekici sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



