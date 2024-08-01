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Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı, 5 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

01.08.2024 23:18
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Şanlıurfa'da otomobillerin parka giden kalabalığın arasına dalması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı, 5 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı. 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı. Kalabalığa çarptıktan sonra park halindeki 2 otomobile de çarpan otomobil, yolun ortasında durdu.

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ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ!

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Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan 4'ü çocuk 6 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3 çocuk daha hayatını kaybetti.

Ölü sayısının 5'e yükseldiği kazada tedavilerine devam edilen 2 yetişkin ile 1 çocuğun sağlık durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

ŞANLIURFA VALİSİ AÇIKLAMADA BULUNDU!

Kazanın yaşandığı bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi alan Vali Şıldak, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Şıldak, "Bu akşam il merkezinde Eyyübiye ilçemiz sınırlarında, Akçakale yolu üzerinde maalesef elim bir trafik kazası yaşadık. Kaza seyir halindeki bir aracın bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkıp yol kenarında bulunan yaya vatandaşlarımıza ve park halindeki 2 araca çarpması suretiyle gerçekleşiyor. 21.30 sıralarında kaza vuku buluyor ve maalesef 5 vatandaşımızı kazada kaybetmiş durumdayız. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza öncelikle başsağlığı diliyorum. Maalesef bunlar çocuk yaşta vatandaşlarımız. Yaş tespiti yapılacak. 2 çocuğumuzu olay yerinde, 3 çocuğumuzu ise hastanede müdahale esnasında kaybettik. Yine 3 yaralımız var. İki yetişkin ve bir çocuk olmak üzere. Bunlardan da 1 yetişkin vatandaşımızın maalesef durumu ağır. Şu an onlar tedavi altında. Yol trafiğe kapalı. Trafik ekiplerimiz ve cumhuriyet savcımız olay yerinde. Olayın oluş sebebini ve bu konudaki sorumlulukları belirleyecekler. Tabi ben öncelikle Şanlıurfa’ya, vatandaşlarımıza başsağlığı dilemek istiyorum. Böylesine üzüntü verici ve anlık bir sebepten dolayı meydana gelen kazanın sonuçları ağır oldu. Her zaman ifade ettiğimiz gibi trafik hata affetmiyor ve 5 çocuğumuzu maalesef kaybetmiş durumdayız. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ben ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün ülkemize ve şehrimize başsağlığı diliyorum. Biz de olay yerindeyiz. Hem vatandaşlarımıza başsağlığı dilemek hem de buradaki çalışmaları koordine etmek üzere olay yerindeyiz. Burada bütün birimlerimiz, olayın vahametini gördük. Şimdi de buradan hastaneye geçip yaralılarımızla ilgileneceğiz" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa ölü
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