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Şanlıurfa'da kebap tüketimi kalp hastalıklarını yükseltti! Bir yılda 6 bin kişi anjiyo oldu

18.11.2020 10:20 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da kebap tüketimi kalp hastalıklarını yükseltti! Bir yılda 6 bin kişi anjiyo oldu

Şanlıurfa'da kebap ve yağlı yemeklerin yoğun tüketilmesi nedeniyle diğer illere oranla kalp hastalıklarına yakalanma oranı giderek yükseliyor. "Bu nedenle son yıllarda özellikle 40 yaş altında damar tıkanıkları hastalıkları çok görülmeye başlandı" diyen Kardiyoloji Uzmanı Doktor Bedri Caner Kaya, yılda kent genelinde 6 bin kişiye anjiyo yapıldığını söyledi.

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Kaya, kalp damar hastalıklarının dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıkların başında geldiğine dikkat çekerek, bölge insanının yeme alışkanlıkları nedeniyle kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin diğer illere oranla daha yüksek olduğunu kaydetti.

SON YILLARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Şanlıurfa’da vatandaşların en çok kebap ve yağlı yemekleri sevdiğini vurgulayan Kaya, "Türkiye’de yemek kültürünün en zengin illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da sabahtan akşama kadar başta ciğer, kebap ve kırmızı et tüketiliyor. Yemeklerde özellikle kuyruk yağı gibi katı yağlar kullanılıyor. Bölge insanı kebaba düşkün olduğu için kolesterol de yükseliyor. Bu da kalp ve damar sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Kalp rahatsızlığını tetikleyen ilk faktör yeme alışkanlığından geliyor. Ciğer, kebap, yağlı yemek kolesterol yükünü artırıyor. Bu nedenle son yıllarda özellikle 40 yaş altında damar tıkanıkları hastalıkları çok görülmeye başlandı. Bundan dolayı yılda ortalama 6 bin vakaya anjiyo uyguluyoruz. 4 bin kişinin ise stent uygulamasıyla damarlarını açıyoruz" dedi.

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Şanlıurfa’da vatandaşların yeme alışkanlığının değiştirilmesi gerektiğini de dile getiren Kaya, "Kebap ve kırmızı etin tüketildiği Şanlıurfa’da kalp hastalıklarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Öncelikle yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için zeytin yağlı, sebze ağırlıklı yemekler ile beyaz et ve balık yeme alışkanlığının kazanılması gerekiyor" diye konuştu.

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(DHA)

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