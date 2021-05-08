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  4. Şanlıurfa'da kız isteme kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da kız isteme kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

08.05.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan silah, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kız isteme kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

Kavga, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ekili Mahallesi'nde meydana geldi.

Göze ve Ayaz aileleri arasında iddiaya göre kız isteme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Salih, Reşat, Seyit, Mehmet ve Nesih Göze kanlar içerisinde yere yığıldı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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